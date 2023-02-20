前美总统卡特进入临终关怀 拜登祈祷致敬

（法新社华盛顿19日电） 98岁的前美国总统卡特（Jimmy Carter）进入临终安宁照顾的次日，总统拜登（Joe Biden）为他祈祷，并致上敬爱之意。

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法新社报导，卡特的非营利基金会昨天宣布，卡特经过多次住院之后，决定在家中度过「剩余时间」。

卡特于1977年至1981年执政，曾获诺贝尔和平奖，是在世最年长的前美国总统，目前与妻子罗莎琳（Rosalynn）住在乔治亚州平原镇（Plains）。

与卡特同属民主党的拜登表示，他和妻子吉儿（Jill）替卡特与卡特的家人祈祷，并表达「我们对您的爱」。

拜登在社群媒体推特（Twitter）表示：「我们钦佩您在困难时期展现的力量和谦逊。」讯息同时说：「愿您带着圣宠与尊严继续您的旅程，愿神赐予您平安。」

卡特基金会在推特上向拜登夫妇致谢。

近年来，卡特多次进出医院，包括他2015年8月透露自己罹患脑癌，正在接受放射性治疗，并似乎战胜一切困难，从中复元。

2021年4月，拜登夫妇前往卡特平原镇住处探望卡特夫妇。

白宫随后发布了一张照片，可看到两对夫妇对着镜头开心微笑。但当时守候在外的媒体，只看到罗莎琳拄着助行器，在门口向拜登夫妇道别。

卡特担任总统期间致力于人权和社会正义，执政前两年很顺利，但随后遇到许多困难，并在1980年大选败给共和党籍对手雷根（Ronald Reagan），只担任了一届的总统。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP