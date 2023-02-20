华府称北京考虑军援莫斯科 欧盟警告供应将�u红线

（法新社布鲁塞尔20日电） 美国指称中国考虑提供俄罗斯武器攻打乌克兰，遭北京当局驳斥后，欧盟外交暨安全政策高级代表波瑞尔今天警告中国不得提供莫斯科武器，否则就是�u越红线。

广告 继续浏览后续

欧盟外交暨安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）说，他周末在会谈中告诉中共中央外事工作委员会办公室主任王毅「对我们而言，这会成为我们关系的红线」。

波瑞尔在布鲁塞尔举行的欧洲外长会议前夕告诉媒体：「他告诉我，他们将不会这样做，也不打算这样做。但我们仍保持警戒态度。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天说，中国正在「考虑」提供莫斯科「致命性」的援助，「从弹药到武器本身」。

不过，中国抨击这项指控不实，并称美国才是透过军 援乌克兰来助长这场冲突的一方。

瑞典外长比尔史特龙（Tobias Billstrom）警告，中国若确实开始供应俄罗斯武器，「绝对必须承担后果」。 爱沙尼亚外交部长雷恩萨鲁（Urmas Reinsalu）说：「我们也必须全面施压，必须对中国提出警告，国际社会无论如何绝不会接受。」

就在欧盟对北京提出警告的同时，也正衡量是否加速生产运交协助乌克兰抵抗俄军所亟需的弹药。

波瑞尔说：「我们将竭尽全力。这是最迫切的问题，倘若我们失败，战争的结果将很危险。」

爱沙尼亚已提出一项提案，建议欧盟国家共同投入40亿欧元采购一百万枚155毫米炮弹给乌克兰。

乌克兰每月消耗的炮弹数量估计比欧盟国防产业目前可生产的炮弹数量多了数千枚。

© 2023 AFP