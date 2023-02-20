南太法国属地再传鲨鱼攻击 1澳洲男子身亡

（法新社万那杜19日电） 有关单位表示，太平洋法属新喀里多尼亚（New Caledonia）今天发生鲨鱼在人潮汹涌海滩攻击事件，1名59岁澳洲游客被咬死。

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当局表示被害人当时正在新喀里多尼亚首府努美阿（Noumea）一处海滩外约150公尺处的浮桥附近游泳，遭鲨鱼咬好几下。

当时另2名在附近驾船的人赶紧把遇袭男子带回岸边让医护人员救治。当地检察官杜帕斯（Yves Dupas）告诉法新社，被害人的腿和双臂都有严重鲨鱼咬伤。

尽管救护人员施做心肺复苏术，男子仍当场死亡。当时很多在城堡皇家（Chateau-Royal）海滩目击这起鲨鱼攻击事件的人都在水里，人们一度惊慌逃回岸边，警方也进行疏散。

努美阿市长拉加德（Sonia Lagarde）下令关闭事发地大部分的海滩，并在附近水域猎捕虎鲨和公牛鲨。

警方赶在夜色昏暗暂停行动前，用无人机追踪，也确实发现两只鲨鱼。检方表示事发地有救生人员看管，因此全案将深入了解。

同样在城堡皇家海滩附近，上月才发生一名49岁泳客被鲨鱼咬成重伤的意外，几天后另一名冲浪客也被鲨鱼攻击，所幸没有受伤。

新喀里多尼亚位于澳洲东方1200公里，太平洋岛国万那杜（Vanuatu）南侧。

根据佛罗里达自然历史博物馆（Florida Museum of Natural History）统计，当地的鲨鱼攻击事件总数排名全球第13。佛罗里达自然历史博物馆1958年起，就一直在记录全球各地发生的鲨鱼攻击事件。

© 2023 AFP