否认干预加拿大选举 中国：恶意污蔑抹黑

（法新社蒙特娄19日电） 中国拒绝接受它干预加拿大联邦大选的指控，批评加拿大媒体引述情报文件所作报导为「虚假信息」、「恶意污蔑抹黑」北京。

广告 继续浏览后续

中国驻温哥华总领事馆当地时间17日下午在新闻稿中指控加拿大媒体「对中方进行恶意污蔑抹黑」，并且对此表达「强烈不满和坚决反对」。

加拿大「环球邮报」（The Globe and Mail）日前报导引述机密情报文件，揭示北京干预2021年加拿大联邦选举。

报导指出，中国政府由外交官和代理人主导散布假新闻，以拉抬自由党（Liberal Party）的某些候选人，帮助他们对抗保守党（Conservative）竞争对手。自由党被认为对北京比较有利。

中国驻温哥华总领事馆在声明中表示，中方「已多次表明，中国一贯奉行不干涉他国内政原则，从未以任何方式干预加拿大任何选举或内政」。

声明并称，相关报导「别有用心、意图险恶，损害两国人民友好和利益，更对我馆…正常履行领事职务造成严重干扰」。

声明「敦促有关媒体恪守职业操守，立即停止抹黑攻击」、「多做有利于两国政府和人民友好交往的实事」。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）17日被问到此事时坚称，他的政府合法赢得上一次选举，并说他意识到中国企图干预「已有很长一段时间」，但强调加拿大人应该对选举的诚信「完全有信心」。

加拿大国会一个委员会正在调查有关中国干预2019年竞选活动、支持11名候选人的指控，其中大多数是自由党人。

中国与加拿大关系已紧张多年，尤其在2018年加拿大应美国要求而逮捕中国华为财务长孟晚舟之后。孟晚舟已于2021年获释。

本月有4个不明飞行物体在北美上空遭到击落，其中包括美国官员指称的中国侦察气球，进一步升高加拿大和中国的紧张关系。

杜鲁道去年11月表示，他曾在印尼�Q里岛举行的20国集团（G20）高峰会期间，与中国国家主席习近平讨论中国干涉加拿大事务的问题。中国官员拒绝证实这项谈话的细节。

© 2023 AFP