土叙强震后救人也救动物 古城900只猫狗牛鸟生还

（法新社土耳其安塔基亚20日电） 戴着头盔和拿着手电筒的救援人员，进入土耳其地震灾区古城安塔基亚倒塌的房屋。他们的目标是救出两头困在瓦砾堆下的公牛阿斯加（Asghar）和努曼（Nouma）。

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救援人员已经救出数百只被困的猫、狗、兔子和鸟，这些都是被两周前规模7.8地震摧毁的安塔基亚（Antakya）人民所珍爱的。

救援人员工作的重点是救人，但也同时救出动物。

根据法新社，地震在土耳其东南部和附近的叙利亚造成近4万5000人丧生，包括耶诺恰克（Nazli Yenocak）的家在内约7万5000座建筑被彻底摧毁。

耶诺恰克认为自己是幸运儿之一。她的家人没有受到伤害，尽管他们6个人现在住在花园中间的帐篷里。

但是耶诺恰克很苦恼。她那平时吵闹的公牛几乎没有发出任何声音。

她说：「听到它们这么安静，这让我哭了。」

地震发生后有11天，耶诺恰克透过地下室的窗户喂食它们。然后，她联络土耳其动物福利组织HAYTAP的救援人员，寻求帮助以拯救它们。

几个小时后，在德国和奥地利志工的帮忙下，他们把她的公牛救出来。

在接到泪流满面的主人或邻居的电话后，土耳其动物福利组织已经从安塔基亚的瓦砾堆救出900只猫、狗、兔子、牛甚至是鸟。

在志工的营地，每只获救的动物都被像摇滚明星一样对待，被几个人用手机拍摄，并鼓掌欢迎。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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