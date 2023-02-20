土耳其南部规模6.4地震 至少3死200多人送医

（法新社安塔基亚20日电） 土耳其灾害与应变管理署稍早指出，南部哈泰省（Hatay）今天发生规模6.4地震，土耳其内政部长索鲁表示，目前已有3人罹难、200多人送医。

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索鲁（Suleyman Soylu）说道，有3人罹难、213人被送往医院，救难人员正努力搜寻受困在倒塌建物瓦砾堆中的民众。

而在土耳其邻国叙利亚，救援组织「白盔」（White Helmets）声称，有超过130人受伤，部分先前受损的建筑物已经倒塌。

这起规模6.4地震发生于当地晚间8时4分，震央位于哈泰省德芙涅镇（Defne）。美国地质调查所（USGS）的资料则显示，地震规模为6.3，震源深度仅16公里。

法新社团队在黎巴嫩也能感受到摇晃。 土耳其灾害与应变管理署（AFAD）还在推特（Twitter）发文说，这起地震发生3分钟后，又有一起规模5.8地震，震央位于哈泰省的萨曼达区（Samandag）。

土耳其南部与叙利亚接壤的地区2月6日起发生一连串地震，其中包括规模7.8和7.5的强震，迄今造成两国约有4万6000人丧命，其中土耳其有4万1000多人罹难。

© 2023 AFP