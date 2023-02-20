塔利班关闭边境口岸 阿富汗巴基斯坦边防军爆枪战

（法新社阿富汗查拉拉巴市20日电） 阿富汗塔利班当局关闭与东部邻国巴基斯坦之间最繁忙的边境口岸后，阿国官员说，阿富汗和巴基斯坦边防部队今天爆发枪战。

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塔利班2021年8月夺回阿富汗政权以来，阿富汗和巴基斯坦的关系一直很紧张，巴基斯坦指控阿富汗窝藏武装团体，并让团体成员进入巴基斯坦发动攻击。

在分割两国的多山边界上经常发生冲突，包括零星枪战和关闭边境口岸，但阿富汗政府从未承认过这个边界。

巴基斯坦官员告诉法新社，阿富汗昨天晚上关闭托克哈姆（Torkham）边境口岸，因为巴基斯坦官员拒绝一名陪同病人的旅客入境。托克哈姆口岸所在位置和两国首都喀布尔、伊斯兰马巴德等距。

阿富汗官员穆哈加（Harfat Muhajir）告诉法新社，阿富汗时间今天上午7时30分，「巴基斯坦部队向阿富汗部队开火，双方发生冲突」。

他说：「阿富汗部队开枪回击，但并未打伤任何人。」

托克哈姆口岸阿富汗这一侧的首长哈立德（Mohammad Sediq Khalid）说：「在有人投诉巴基斯坦没有履行承诺后，喀布尔官员下令关闭口岸。」

巴基斯坦边境安全部门消息人士告诉法新社，这名旅客被拒绝入境的争议源于一项新的要求，即陪病人员必须携带特定文件。

法新社促请巴基斯坦政府说明这项新规定，但未获回应。

距离两国首都177公里的托克哈姆边境口岸，是一个关键的贸易通道，阿富汗从这里出口一卡车又一卡车的煤炭，并由此进口巴基斯坦食品和其他物资。

© 2023 AFP