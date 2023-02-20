巴西暴雨成灾 已知至少36人丧生

（法新社圣保罗19日电） 巴西东南部圣保罗州当局今天表示，周末的暴雨造成洪患及山崩，已有至少36人丧命。

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圣保罗州（Sao Paulo）政府表示，该州圣塞巴斯强市（Sao Sebastiao）已有35人在这次的天灾中丧生。另有报导指出，乌巴图巴（Ubatuba）还有另一名女孩丧命。

圣保罗州民防首长白瑞拉（Henguel Pereira）告诉「圣保罗页报」（Folha de S. Paulo）说：「很不幸，陆续还会有更多罹难者。」

州政府稍早表示，圣保罗市北部沿海地区另有228人因此无家可归，还有338人被迫疏散。在此同时，救难人员正忙着帮助受暴风雨袭击的人们。

当局并未针对有多少人失踪或受伤，给出明确的数字。

圣保罗州州长戴福瑞塔斯（Tarc?sio de Freitas）宣布沿岸地区5个城镇进入紧急状态，并拨款相当于150万美元的钱，作为救援行动的经费。

17日起就在巴西东北部巴伊亚州（Bahia）度假的总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在推特上表示，他将于20日前往灾区视察。

圣塞巴斯强市官员表示，位于圣保罗北方200公里处的圣塞巴斯强市，是这次灾情最惨重的地方，24小时降雨量达创纪录的600毫米，那是通常单月降雨量的两倍多。

市长奥古斯托（Felipe Augusto）说：「我们还未评估灾损规模，目前正在努力援助受害者。」 他称当地的情况「十分危急」。

他告诉巴西环球新闻（GloboNews）说：「我们还在被大水冲垮的近50个住宅努力救灾，还有人被埋在里面。」

有100多名消防人员在现场救援，并有直升机加入救灾工作。

军人也投入救灾行列，帮助受暴雨影响的人们。

鲁拉表示，各级政府会努力「救治伤患、协寻失踪人员、将中断的道路、电力、通讯复原」。

© 2023 AFP