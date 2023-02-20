脸书试行付费验证服务

（法新社旧金山19日电） 社群龙头脸书（Facebook）母公司Meta Platforms Inc今天宣布推出名为Meta Verified的付费服务，用户只要出具政府机关核发的身分证件，通过验证后即可获得蓝勾勾。

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Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天宣布推出的Instagram和脸书付费服务，透过网页版订阅的月费为11.99美元（约新台币364元），透过Apple的iOS系统和安卓（Android）应用程式订阅则为每月14.99美元（约新台币456元）。

祖克柏在发布到脸书和IG的声明中表示：「这项新功能是为了提升我们各项服务的真实性和安全性。」

Meta Verified本周将在澳洲和纽西兰试行，之后将陆续在其他国家推出。

推特（Twitter）先前也推出蓝勾勾（Twitter Blue）订阅服务，每月酌收11美元。

其他社群媒体应用程式（App），如Snap Inc的Snapchat和Telegram，去年都已推出付费订阅服务，作为新收入来源。

Meta表示，目前已在脸书和IG获得蓝勾勾的知名公众人物，验证状态将不受影响，而订阅服务仅提供给18岁以上人士，且尚未开放企业申请。

© 2023 AFP