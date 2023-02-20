越南宝元鞋厂将裁员6000人

（法新社河内20日电） 根据越南地方当局资料，替耐吉（Nike）和阿迪达斯公司（Adidas）等国际运动品牌代工的越南宝元鞋厂，因订单下滑，本月底将裁员6000人。

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根据法新社今天取得的胡志明市劳动局文件，台湾宝成集团旗下的越南宝元鞋厂（Pouyuen Vietnam）因「2023年生产订单非常少」，将裁汰3000名工厂员工，另外3000名员工不再续约。

越南是全球最大的服饰、鞋品和家具出口国之一，在全球消费者购买力下滑的情况下，受到欧洲和美国生活成本攀升危机的严重冲击。

越南宝元鞋厂旗下约有5万名员工，是商业重镇胡志明市的最大雇主。

根据文件内容：「公司告诉工会2月计画裁汰3000人…公司预计2月25日告知这些员工。」

根据文件，工厂劳工将可以继续领薪，直到拿到失业救济金为止。

宝元越南鞋厂去年底让旗下2万名员工带薪轮休。

根据越南劳动部资料，国内2022年有63多万名劳工失业或被削减工时。

根据越南劳动总联合会（Vietnam General Confederation of Labour）资料，2022年最后一季，来自美国的订单和前一年相比缩水30%至40%，欧洲订单则减少60%。

© 2023 AFP