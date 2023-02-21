以遭威胁作为侵乌藉口 美指责俄国荒谬

（法新社华沙21日电） 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）今天形容，俄罗斯总统蒲亭以指控西方威胁俄国作为俄军全面入侵乌克兰的藉口， 作法「荒谬」。

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苏利文对记者说：「没有人进攻俄罗斯，所谓俄罗斯受到乌克兰或任何国家某种军事威胁的念头荒谬。」

美国总统拜登在波兰华沙发表演说以记念俄乌战争发动一周年之前数小时，苏利文表示，蒲亭是侵略者。

苏利文说：「这是一场有选择的战争，蒲亭选择开打，但他原本可以选择不打，甚至现在也可选择结束战争，好让战士返家。」

他并说：「俄罗斯在乌克兰停战然后返家，战争就结束了。但若此时乌克兰停战而美国等盟国也停止协助乌克兰作战，那么乌克兰就会从地图上消失。」

谈起拜登稍后将发表的演说，苏利文表示，他不会「具体说明以外交手段终止战事的构想」。

拜登将专注于说明，在民主政体和专制政权的这场全球斗争中，他认为的「转折点」可为俄罗斯提供何种比较全面的教训。

苏利文说：「因此总统的演说将具体谈到乌克兰冲突，但当然也将谈到侵略者和民主政体在这场战争中比较大的争夺目标。侵略者企图摧毁相关民主政体携手设法捍卫的基本原则。」

拜登昨天突然造访乌克兰首都基辅后，预定今天格林威治时间16时30分（台湾午夜0时30分）发表演说，就是在和波兰总统杜达（Andrzej Duda）的会谈过后。杜达本人是欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）内部支持乌克兰的重要倡议者。

© 2023 AFP