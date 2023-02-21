出版商重写巧克力冒险工厂惹议

（法新社伦敦20日电） 英国作家鲁西迪（Salman Rushdie）今天带头谴责出版商，调整「巧克力冒险工厂」等童书用语以因应现代读者的做法，是「删除敏感字眼警察」所做的「荒谬审查」。

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据传海雀出版（Puffin）对英国作家达尔（Roald Dahl）撰写故事中的人物和用语，做出数以百计次的修改，包括将「巧克力冒险工厂」（Charlie and the Chocolate Factory）中身材矮小的奥柏伦柏人（Oompa Loompas）改为中性，并用「巨大」来形容主角查理的贪吃对手格卢普（Augustus Gloop），而非原着中的「肥胖」。

这次批评事件发生之际，愈来愈多出版商倾向聘请所谓「敏感性读者」与编辑共事，找出可能冒犯读者性别、种族、体重、暴力或心理健康的内容。

目前达尔的相关着作版权为Netflix旗下罗德达尔故事公司（Roald Dahl Story Company）所有，该公司发言人表示，出版商在进行新版印刷前，对于书中使用的语言进行「审阅」不算罕见，也会试图保持「原文的无礼口吻和尖锐精神」。

不过，这些编辑修改在艺文界引来批评声浪。

美国笔会执行主任诺塞尔（Suzanne Nossel）对于这些用语调整感到「震惊」，她表示「透过（重新调整）删除任何可能引发冒犯的源头，你会削弱说故事的力量」。

「黑暗元素」（His Dark Materials）作者浦尔曼（Philip Pullman）告诉英国广播公司电台（BBC radio）：「如果达尔冒犯了我们，就让他绝版吧。」

他说，无论新版本如何更动，数百万本达尔的原版着作将继续流传下去。

© 2023 AFP