国际新合纵连横浮现 俄乌战争改变地缘政治

（法新社巴黎21日电） 俄罗斯去年2月24日全面入侵邻国乌克兰，冲突即将届满一年，颠覆乌克兰国界以外部分世界秩序。法新社整理这一年来重要地缘政治面貌的转变。

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● 新的合纵连横

俄乌战争已加剧冲突与对峙，各国围绕华府、北京各组阵营的趋势也益发明显。

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）去年12月说：「我们已经变成一个失序的多极世界，所有东西都是武器：能源、数据、基础建设、移民。」

「地缘政治这个字极其重要，一切都是地缘政治。」

中亚、高加索、巴尔干、非洲、亚太等地区，已成为中国、欧盟、俄国、土耳其等强权竞逐影响力的角力场，手段包括基础建设融资计画，或是敲定贸易、军事、外交合作协议等。

俄乌战争进一步动摇原有局势，弱化俄国对中亚前苏联加盟共和国的控制，并为土耳其开创斡旋者的新角色。

智库「法国地中海战略研究基金会」（FMES）负责人哈祖（Pierre Razoux）说：「这种混乱重组确实存在，但可能只是暂时。」

「无可避免的是，战争结束后，俄国与欧洲会变弱、精疲力竭，从中得利的两大赢家将是美国与中国。」

● 俄国受制于中国

中国追求在2049年前成为全球领导强权，鉴于这项长期战略目标，中国必须关心俄乌战争。

虽然北京在俄乌冲突采取支持莫斯科的立场，但仍避开与西方闹翻。

欧盟「安全研究所」（Institute for Security Studies）亚洲事务分析家艾克曼（Alice Ekman）说：「中国并未保持距离，而是巩固（与俄罗斯的）紧密关系。」

爱沙尼亚情报单位也在本月公布的年度报告中说：「仅因（中国国家主席）习近平对（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）的作战支援有限，而把这看作是跟俄国保持距离，可能言之过早。」

艾克曼表示，支持虽不代表全面结盟，中国挺俄程度也不若华府对乌克兰，但「我们必须注意一个事实：（中俄）经济关系已经强化」。

事实上，俄乌战争使莫斯科面临沦为北京附庸或卫星国的风险。

经济学家兼制裁议题专家德玛雷（Agathe Demarais）说：「俄国当前处境无法跟中国平起平坐协商，中国将对俄国予取予求，且未必给俄国想要的东西」，例如武器和重要电子零组件等。

不过，艾克曼也认为意识形态可能比经济失衡更重要，中俄这段关系不应该只用理性角度分析。

哈祖则认为，克里姆林宫也有意识地把筹码押在多元化的地缘政治、经济、战略关系，对象有土耳其、中东、伊朗、非洲，藉此限制对中国的依赖程度。

而且俄国核子武器库远大于中国，也能避免俄国彻底称臣。

● 欧洲重要吗？

对于欧盟而言，俄乌战争既是一个展现自己能担重任的机会，却也有再度屈从华府的危险。

一位不愿具名的欧洲决策高层说：「欧洲表现不算太差，藉由军事支援、难民援助、降低（对俄国的）能源依赖，从战争初期就展现出韧性，以及迅速反应的能力。」

「（欧盟）虽做到回应立即性需求，但它替未来以及自己在全球棋局的位置做好准备了吗？恐怕还有很多事情要做。」

德玛雷则说：「当前明显存在两个阵营，一边是美国，一边是中国及其盟邦与俄罗斯。欧洲是要当第三阵营，还是跟美国人同一阵线？」

哈祖表示，欧洲领袖现在与华府联合支持基辅，希望加强与美国的关系，但他们了解，如果某个孤立主义候选人入主白宫，他们就可能被抛下。

现在有愈来愈多抱持大西洋主义的欧盟国家，看不到没有美国与北大西洋公约组织（NATO）保护伞的未来。

欧盟除大致上已割舍俄国化石燃料外，还在寻找更多可以降低战略依赖性的领域。去年3月，一场在法国凡尔赛（Versailles）的峰会列举重要原物料、半导体、食品作为首要领域。

法国智库「战略研究基金会」（Foundation for Strategic Research）的戴尔特（Bruno Tertrais）表示，欧洲人正在承受过往「战略拖延」之苦，他们拒绝行动，直到最后别无选项。

不过欧盟仍将努力在结束俄乌战争的协商中，力争一席之地。戴尔特表示正如俗话所云「不为刀俎，即成鱼肉」。

● 美国转向亚洲

2009年，时任美国总统欧巴马（Barack Obama）预言「美中关系将形塑21世纪样貌」，预示华府将把焦点从大西洋世界转向太平洋。

然而俄罗斯入侵乌克兰显示，对于曾任欧巴马副手的现任总统拜登（Joe Biden）而言，对欧洲松手可能没那么容易。

法国将领图茹斯（Bertrand Toujouse）说：「俄国阻碍美国把重心转向中国。美国必须相对迅速解决欧洲这边的问题。」

华盛顿大学（University of Washington）研究员德梅欧（Giovanna De Maio）说，拜登现在得求取平衡。德梅欧强调，美国政界正「加强呼吁尽速解决这场冲突」，而且在野的共和党早对拜登政府持续军援乌克兰感冒。

不过俄乌战争仍为美、中在台湾周边的潜在冲突提供许多启发。

驻日本美军陆战队指挥官毕尔曼（James Bierman）近日告诉「金融时报」（Financial Times）：「俄国在2014、2015年发动侵略后，我们认真督促替未来冲突做准备：训练乌克兰人、预置补给、确认我方可以从事支援的场所。」

「我们称呼这样做是战区建立，而且我们正在日本、菲律宾和其他地方进行战区建立。」

● 全球化遭受打击

以美国与欧盟为首的盟邦除提供基辅当局武器，也试图用严厉制裁来扼杀俄国经济。

冷战结束后被默认的全球贸易体系也感受到这些贸易措施的影响，不过这个体系早已问题重重。

德玛雷在她的着作中写道：「制裁填补了无效宣言与致命军事行动之间的外交空间空隙。」

俄国是能源大国，而七大工业国集团（G7）与欧盟已对俄国出口的石油祭出价格上限，法国能源巨擘道达尔集团（Totalenergies）执行长普扬（Patrick Pouyanne）告诉法新社，这种制裁「终结（化石燃料领域的）全球市场」。

普扬问道：「一旦我们决定实施上限，而（没实施制裁的）中国、印度等两大买家可用不同价格向俄国人买油，那全球石油价格的概念又代表什么意义？这种情况真的很陌生。」

强权也在其他领域一步步削弱昔日珍视的自由贸易原则，例如美国限制销售特定电脑晶片给中国，或是印度暂停出口小麦等。

除这些自觉性行动的影响，还有新型冠状病毒大流行对全球供应链的冲击。

德玛雷说：「其实早在俄乌战前就已出现世界分裂化的倾向，疫情和接踵而至的战争带来双重打击，使分裂加速。」

● 生活成本危机

这场战争为人类3大基本需求━粮食、供暖、栖所的成本带来连锁反应，从非洲开发中国家到富裕的欧洲都无可幸免。

世界经济论坛（World Economic Forum）在2023年度「全球风险报告」（Global Risks Report）指出，生活压力在COVID-19疫情爆发前早已逐渐攀升，如今「一场全球生活成本危机已然来到」。

研究人员霍森（Naomi Hossain）与海洛克（Jeffrey Hallock）在德国「艾伯特基金会」（Friedrich Ebert Foundation）一份研究中写道，尽管有些国家试图降低冲击，「2022年仍发生一波前所未见、关于每天基本需求负担能力与取得管道的抗议」。

他们说：「在几个国家，这类抗议进一步升级成更大型的国家政治危机，其特点为显着的暴力情势、人员伤亡，以及要求政治变革。」

非洲、中东国家受苦尤甚，因为它们得进口大量粮食，而财务几无余裕的全球穷国更是如此。

© 2023 AFP