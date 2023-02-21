异议领袖纳瓦尼：俄国在乌克兰军事失败不可避免

（法新社莫斯科21日电） 遭到监禁的俄罗斯反对派政治人物纳瓦尼说，莫斯科在乌克兰遭遇军事失败是「不可避免的」，即使克里姆林宫派遣更多军队到这个亲西方的国家。

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46岁的纳瓦尼（Alexei Navalny）因挪用公款罪被处9年徒刑，他的支持者认为这是对他挑战克里姆林宫的惩罚。

法新社报导，纳瓦尼在俄罗斯全面入侵乌克兰1周年之前发表的声明中说，应该允许乌克兰决定自己的命运，俄罗斯应该尊重乌克兰1991年时的边界。

纳瓦尼在他称为自己「政治纲领」的声明中说：「数以万计俄罗斯士兵的生命被无意义地毁灭。」

「最终的军事失败可以用所增派数十万预后备军人的生命为代价而延后，但总的来说仍是不可避免的。」

纳瓦尼强调，「数以万计的无辜乌克兰人」丧命，只因为70岁的俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）想「不惜一切代价」抓住权力。

他说，俄罗斯应该尊重乌克兰1991年时的边界，其中包括克里米亚。

这位俄罗斯最着名反对派政治人物强调，莫斯科应该「放过乌克兰」，并在战争结束后赔偿饱受战争蹂躏的乌克兰所受损失。

纳瓦尼在2020年遭到苏联时期制造的诺维乔克（Novichok）神经毒剂攻击，他勉强活了下来，并指责蒲亭是攻击的幕后黑手。

他在德国接受治疗，并于2021年1月返回俄罗斯，降落在莫斯科机场时就被捕。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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