拜登出访乌克兰与波兰 克宫：密切关注中

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯克里姆林宫今天坦言正「密切」关注美国总统拜登对乌克兰和波兰的访问。拜登昨天突然亲自前往乌克兰首都基辅进行历史性访问，接下来他将在华沙发表演说。 法新社报导，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透过电视台表示：「我们当然一直非常密切关注此事，我们也将密切注意今天在波兰会发生什么事，虽然我想很可能又是『俄罗斯恐惧症』（Russophobia）的持续展现，两国也会在再交付武器（给乌克兰）的问题上说服彼此。」

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俄罗斯全面入侵乌克兰届满周年前夕，拜登突然旋风式访问基辅，与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，并宣布加码增援5亿美元（约新台币152亿元）。这是俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，80岁的拜登首次造访基辅。

泽伦斯基昨晚发表谈话时表示：「今天是极具象徵意义的一天。在（俄国）全面入侵的第362天，我们在自由的国家和首都接待强大盟友美国总统来访，与他谈论乌克兰的未来、两国关系、全欧洲和全球民主。这个指标说明乌克兰是多么坚韧，对这个世界有多么重要。」

© 2023 AFP