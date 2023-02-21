瑞典：俄国侵乌威胁北欧安全 冷战以来最严峻

（法新社斯德哥尔摩20日电） 瑞典军事情报部门今天表示，俄罗斯入侵乌克兰后，北欧国家和欧洲正面临冷战以来「最重大」的安全威胁。

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瑞典国防军（Swedish Armed Forces）在声明中说：「瑞典安全面临的风险已经增加，对瑞典的威胁变得更广泛、更复杂。」

这份评估是瑞典军事情报安全局（MUST）年度形势分析的一部分。

瑞典军事情报安全局负责人霍茵（Lena Hallin）在报告的前言中表示：「今天，俄罗斯与西方之间的冲突和对抗持续存在，而且有进一步恶化的风险。」

霍茵说，欧洲和瑞典周边地区的安全局势，「至少为1980年代初期以来最严峻」。

瑞典和邻国芬兰放弃数十年的军事不结盟，去年5月申请加入北大西洋公约组织（NATO），以因应莫斯科入侵乌克兰。

然而瑞典的申请遭到土耳其反对；北约新成员必须取得30个现有成员全数批准才能加入。

瑞典军事情报安全局的评估认为，瑞典「在提交北约申请后更安全」。评估并指出，瑞典等待加入北约期间，得到了多个国家的双边安全保证。

瑞典军事情报安全局也认为，针对瑞典的「情报威胁」将会增加。

霍茵说：「这部分是因为俄罗斯情报部门搜集了有关瑞典未来在北约角色的情报，也因为俄罗斯试图规避对该国的制裁。」

这种「情报威胁」包括个人情报搜集和网路或其他技术攻击。

© 2023 AFP