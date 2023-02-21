美谴责安理会对北韩发射飞弹保持沉默

（法新社纽约联合国总部20日电） 美国今天谴责联合国安理会对北韩发射飞弹无所作为的态度相当「危险」，但未点名中国和俄罗斯「迫使」安理会「保持沉默」。

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与世隔绝的北韩在2022年进行了数十次飞弹试射，升高东亚区域的紧张态势。北韩试射洲际弹道飞弹48小时后，昨天又发射两枚弹道飞弹。 美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）谈到中俄两国去年5月否决一项对平壤实施新制裁的决议时说：「（北韩）去年发射飞弹频率前所未见，尽管北韩有过无数次违规行为，有两个常任理事国迫使我们保持沉默。」

她在安理会紧急会议中补充道：「在这个至关重要的问题上，沉默导致无关紧要。」 汤玛斯-葛林斐德警告，拥有15个成员国的安理会「缺乏行动，比可耻还糟糕，这很危险」，还说「一直没能做出回应，让北韩更加大胆地采取这种破坏稳定的作为，而不担心后果」。

汤玛斯-葛林斐德没有指责整个安理会，而是直接归咎于中国和俄罗斯，尽管她并未大声点名这两个国家。 她说，事实就是，北韩飞弹试射不断升级，那些庇护平壤、使其免于遭受相关后果的人，将亚洲地区甚至是整个世界置于冲突的危险中。 她提到，拜安理会2017年批准制裁所赐，平壤有「近5年时间未做出任何重大挑衅」，并与西方展开对话。

汤玛斯-葛林斐德说，即便有安理会常任理事国继续出手阻挠，美国仍将提议通过一项谴责北韩发射飞弹的声明。

安理会上次在北韩问题上展现团结，是在2017年。在时任美国总统川普带领下，安理会通过3项决议案，在北韩试射飞弹与进行核试后，对平壤祭出制裁。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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