菲律宾小飞机坠毁活火山 搜救队冒险攀登找人

（法新社马尼拉21日电） 菲律宾官员表示，搜救队今天开始攀登一座活火山，展开「非常危险的行动」以到达18日坠毁的一架小飞机残骸所在处。

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法新社报导，这架赛斯纳340型（Cessna 340）飞机18日上午从距离马永火山（Mayon）数公里的菲律宾中部艾尔贝省（Albay）毕科尔国际机场（Bicol International Airport）起飞前往马尼拉后失踪，机上载有4人，包括2名澳洲人。

民航调查人员搭乘侦察机观察后于今天证实，这周末在火山口附近发现的残骸就是这架失踪飞机。

目前还不知道是否有任何生还者。

降雨、云层和火山喷发的风险，都阻碍搜救人员到达坠机地点。

菲律宾民航署（CAAP）说，飞机坠毁在火山的西侧，海拔约1070公尺到1200公尺。

菲律宾官员说，由于强风和云层覆盖，今天试图用直升机将搜救队员垂降到坠机现场的行动喊卡。

另一方面，包括资深登山者在内的搜救队开始徒步攀登陡峭的山路。

坠机区域的卡马利镇（Camalig）市长巴多（Carlos Baldo）说，搜救队预计扎营过夜，并于明天抵达坠机现场。

马永火山是菲律宾最活跃的火山，上次喷发是在2018年，喷出好几吨的火山灰、岩石和熔岩。攀爬马永火山受到管制。

菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所长巴科科尔（Teresito Bacolcol）警告，马永火山有「蒸气带动喷发或落石」的危险。

巴科科尔告诉法新社：「这是一次非常危险的行动。」（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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