车诺比核灾禁区成军演场 乌克兰军队固若金汤

（法新社伊万基夫21日电） 乌克兰北部的车诺比核电厂（Chernobyl）在1986年发生全世界最严重核灾后遭到废弃，周边成为地球上最渺无人居的地区之一。但对乌克兰军队而言，这里是重要的训练场所。

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在距离俄罗斯盟国白俄罗斯边境仅15公里的乌克兰境内，一辆覆盖着伪装网的乌克兰陆军卡车载着防空机枪，在禁区内仅存的几棵树之间蜿蜒穿梭。

附近有一辆满载乌克兰士兵的军车，驶过树林边缘的平原，辗过数块正在融化的积雪。

随着一声令下，一群士兵发动突击练习，朝树林挺进。

这里的许多人并非职业军人，而是在一年前俄罗斯全面入侵乌克兰后受到徵召，或响应号召加入军队的一般人。

参加演习的瓦西里（Vasily）说：「我是数学老师，没有受过军事训练。」

瓦西里说，在俄国入侵的那一天，他没有多加思考就决定加入军队。「24日那天，我把事务安排妥当。然后在2月25日，我就加入了地方防卫军。」

他表示，乌克兰和附近白俄之间的边境，毫无疑问受到严格戒备。前苏联成员国白俄去年允许俄军借用国土，作为侵乌的跳板。

瓦西里表示：「我们封锁边境，一只蚊子都飞不过来。」

车诺比核电厂4号反应炉于1986年4月26日发生爆炸，这场核灾造成数百人丧生，并酿成辐射污染。事故反应炉被以称为石棺的混凝土包裹，并在周围设下方圆30公里禁区。

俄国于去年2月24日全面挥军乌克兰后，车诺比核电厂在入侵第一天迅速沦陷。

俄军掌控核电厂长达数周，厂内约100名员工的安危令人忧心。

尽管俄军早已撤出核电厂，但目前就驻扎在仅有国境之隔的白俄罗斯，依旧构成威胁。

乌克兰陆军高阶军官纳叶夫（Sergiy Nayev）说：「白俄罗斯领土有一个师的部队持续进行训练。我们的目标是抵御来自白俄罗斯共和国的任何敌军进犯，阻止他们着陆。」

© 2023 AFP