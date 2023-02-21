陆外长秦刚：中国对俄乌战况深感忧虑 力促对话

（法新社北京21日电） 中国大陆外长秦刚今天表示，俄乌战争情势加剧甚至有失控危险，中方对局势「深感忧虑」敦促有关国家立即停止拱火浇油，也停止鼓噪「今日乌克兰，明日台湾」。

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俄罗斯去年2月24日入侵乌克兰，战事即将届满一年，中方先前表示本周将发布全球安全倡议概念文件，寻求为俄乌战争找出政治解决方案。

中国官方今天在北京举办「全球安全倡议：破解安全困境的中国方案」蓝厅论坛。秦刚与会发表演讲指出，乌克兰危机全面升级已经一年，局势走向备受国际关注。中方对冲突不断加剧甚至走向失控深感忧虑。

他表示中方将继续劝和促谈，为综合解决乌克兰问题提供中国智慧，与国际社会一道共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全。

同时，中方敦促有关国家立即停止拱火浇油，停止向中国甩锅推责，停止鼓噪「日乌克兰，明日台湾」。此前美国声称北京可能在考虑援助俄国武器及弹药，但为中方驳斥。

秦刚指出，中国的发展离不开安全的国际环境，「没有中国的安全，也就没有世界的安全」。来自外部的对中国的打压和遏制不断升级，愈演愈烈，对中国的主权安全构成严重威胁。

他表示，中方坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决反对任何势力干涉中国内政，坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。

秦刚并称，「安全是世界各国的权利，不是某些国家独享的专利，更不是由个别国家说了算」，并指「『全球安全倡议』服务的是全世界人民的利益，维护的是世界人民的安宁，需要国际社会团结合作共同推进」。

© 2023 AFP