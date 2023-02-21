BBC：英国公司旗下肯亚茶园遭控性虐女工

（法新社伦敦20日电） 英国广播公司（BBC）经秘密调查，今天在报导中指控2家英国企业位于肯亚茶园的主管，涉嫌性虐待女员工。2家英国企业均表示已将问题主管停职，并展开独立调查。

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BBC节目「非洲之眼」（BBC Africa Eye）／「广角镜」（Panorama）记者与100多名在这个肯亚茶园工作的女性进行谈话。

BBC在报导中指出：「在2家英国企业持有多年的肯亚茶园里，有超过70名女员工向BBC表示，她们在过去2年间曾遭主管性虐待。」

这部纪录片聚焦肯亚2个茶园，其中一个在拍摄当时由英国家居品牌巨头联合利华（Unilever）所有，另一个则由茶叶集团詹姆斯芬莱（James Finlay & Co.）所有。 BBC访问了「大量」受害者，她们自称别无选择，若不屈服于经理的性要求就会失去工作。 BBC报导指出，有一人被她的主管传染了爱滋病毒，另有多人因此怀孕，还有一名主管被控性侵住在茶园里的14岁少女。

就连BBC卧底记者秘密拍摄时，茶园主管也试图向她施压，要求发生性关系。

联合利华告诉法新社，他们「对BBC节目中的指控深感震惊」。

联合利华去年同意以45亿欧元（约新台币1420亿元）将旗下全球茶饮事业Ekaterra出售给英国私募基金CVC资本合伙公司（CVC Capital Partners），包括立顿（Lipton）及PG Tips等品牌。Ekaterra随后更名为立顿茶叶与冲泡饮品公司（Lipton Teas and Infusions）。

立顿茶叶与冲泡饮品公司执行长罗思（Nathalie Roos）表示，对这些指控感到「震惊和沮丧」。

罗思在发给法新社的声明中表示：「我们已即刻将事件核心的经理停职，并展开全面性独立调查。」 詹姆斯芬莱集团也指出，对于相关指控「大感震惊」，且已将纪录片中提到的2名主管停职，并启动独立调查。

© 2023 AFP