中国若供应俄罗斯武器 为何会改变局势？

（法新社北京22日电） 美国称中国正考虑提供俄罗斯致命武器来攻打乌克兰，北京迅速驳斥。但专家表示，美方说法有其可信度，且若成真将令俄乌战争形势起重大变化。关键疑虑为何？又有哪些背后意义？

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●美国有何根据？

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，「根据我方掌握资讯」，中国正在考虑提供俄罗斯「致命支援」。尽管他未提供相关证据，但这符合华府先前模式，也就是先发制人释出敏感资讯，来破坏莫斯科的作战计画。

澳洲智库罗伊研究院（Lowy Institute）东亚事务高级研究员马利德（Richard McGregor）表示：「布林肯先生选择将他的疑虑公开，这么做暗示美国掌握可靠情报。」

北京并未直接评论是否与莫斯科有任何闭门商议，仅指控华府「散播虚假信息」及「甩锅推责」。

●华府为何担忧？

一些专家认为，即将满一周年的俄乌战争正处于转折点。随着冬季正要结束、进入春季，莫斯科与基辅都大声疾呼更多资源，准备在季节交替时节取得决定性进展。

澳洲退役陆军少将、战略家莱恩（Mick Ryan）告诉法新社，在这样的背景下，中国若提供武器给俄罗斯，会「让形势有重大改变」。

他指出，「这是一场工业体系战争，俄罗斯目前输给西方。但如果中国加入（俄国行列），则乌克兰至今受惠于西方产业能力而享有的任何优势，将立刻消失」。

莱恩表示，中国的「军火将让乌克兰人的日子非常难过。无论是它的火炮弹药、它的精准军火或俄罗斯正在消耗殆尽的远程打击武器」。

●中国为何会介入？

中国军事评论家宋忠平坚称，中国不会提供俄罗斯武器，且早在俄乌战争爆发前，莫斯科与北京之间的政治、贸易及军事合作已经加深，并且会继续下去。

他表示：「中国将不会听从美国的要求。中国将依据国家意志及自身安全考量，来强化与俄罗斯的合作。」

但许多专家相信，有一场更大规模的角力正在上演，俄乌战争成为类似冷战时期的代理人冲突。

澳洲科廷大学（Curtin University）安全与战略研究教授穆拉维耶夫（Alexey Muraviev）说：「对于国际安全环境与世界秩序而言，俄乌战争是紧要关头。」

他表示，中国若决定输出武器给俄罗斯，会是迈出「巨大一步」，恐怕会招致西方制裁，并且将北京与华府间仅剩的桥梁烧毁，同时毁掉与欧洲的关系。

然而，穆拉维耶夫认为，中国担忧俄罗斯战败的程度不亚于上述情况。

他说：「俄罗斯若在政治上或军事上输给乌克兰，中国将变得孤立无援。在支持中国的国家当中，俄罗斯是唯一大国。」

反之，若俄罗斯战胜，「将令美国遭受战略挫败」，有助让中国国家主席习近平宣称西方正在走下坡的说法死灰复燃。先前因俄罗斯在乌克兰战场上的表现不佳，导致这类说法受挫。

穆拉维耶夫表示：「俄罗斯未能在去年赢得胜利，有点让中国被浇了冷水。他们便开始重新评估自身进行类似对抗的能力。」

「俄乌战争显示，就算你有华丽的阅兵、耀眼的大规模军演，但你的军队能否胜任任务，还是要在战场上才能实测。」

穆拉维耶夫相信，对于俄乌战争，中国可能会努力在风险与报酬之间谨慎求取平衡，例如透过国家控制的企业或北韩来供应俄罗斯武器，或是供应给俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group），而非给俄国正规军。

「我想他们的做法将偏向偷偷来。」（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

© 2023 AFP