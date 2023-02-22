今年诺贝尔和平奖 共305人或组织获提名

（法新社奥斯陆22日电） 诺贝尔协会（Nobel Institute）今天表示，2023年诺贝尔和平奖共有305个候选者获得提名，包括212名人士及93个组织，但诺贝尔协会未揭露这份名单。

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法新社报导，根据挪威诺贝尔委员会规定，送交委员会的候选人名单至少会保密50年。不过，有资格提名者，包括各国前任获奖者、议员和内阁官员，以及部分大学教授，皆可不受限制地透露自己提名的人选或组织。

如同去年那样，目前公开揭露的多数被提名者大多与俄乌战争有关，或者是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的反对者。

这些被提名者包括乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）及北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）等人士。

其他获提名人士还包括正在狱中服刑的俄国反对派政治人物纳瓦尼（Alexei Navalny），以及同样身陷囹圄的俄国记者兼政治活动家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

据信，今年获提名的还有瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg），以及同样关注气候议题的乌干达环保人士纳卡特（Vanessa Nakate）等人士。

此外，据信中国及香港民主人士或团体也获提名，包括前香港支联会副主席邹幸彤，以及专门调查中国维吾尔人困境的组织「维吾尔族法庭」（Uyghur Tribunal）等。

© 2023 AFP