伦敦控德黑兰威胁驻英记者 伊朗召见英代办抗议

（法新社德黑兰22日电） 伊朗国营媒体今天报导，德黑兰当局已召见英国驻伊朗临时代办，以抗议伦敦指控德黑兰威胁驻英新闻记者。

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「伊朗国际」（Iran International）电视台收到死亡威胁，在上周宣布被迫搬离伦敦后，英国20日召见伊朗驻伦敦代办麦丁（Hosseini Matin），表达抗议。对此，德黑兰昨天召见英代办抗议，以牙还牙。

官方伊朗通讯社（IRNA）今天报导：「在英国持续对伊朗作出无稽指控之后，英国大使馆的临时代办马许女士（Isabelle Marsh）昨天遭外交部召见。」

「伊朗国际」电视台18日宣布，他们在英国警方建议下关闭伦敦的摄影棚，改从华府进行24小时播送。

「伊朗国际」电视台对伊朗爆发反政府抗议活动5个月以来一直进行广泛的报导，该台表示，台内资深记者中有两人因报导而收到死亡威胁。

英国外交大臣柯维立（James Cleverly）昨天说：「我对伊朗政权持续对驻英记者发出不利生命的威胁感到震惊。于是在今日召见其代表，以表明不容许这种行径。」

伊朗外交部说柯维立的发言是英国「恐伊政策」的延伸，并呼吁「终止这种敌意行径」。

© 2023 AFP