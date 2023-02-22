俄乌战争将满1年 义总理称对乌克兰支持不会动摇

（法新社基辅/罗马21日电） 在俄罗斯入侵乌克兰将满1年之际，义大利总理梅洛尼到基辅访问，并在今天称该国「无意动摇」对乌国的支持。

广告 继续浏览后续

梅洛尼（Giorgia Meloni）在与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）联袂出席的记者会上说：「我想这么做（来乌克兰），以重申乌克兰在面对俄罗斯侵略时，义大利仍会全力支持，再次强调义大利的想法不会动摇。」

梅洛尼也去了基辅近郊的伊尔平（Irpin）和布查（Bucha），俄罗斯去年企图拿下基辅但没有成功，不过这两个城镇当时惨遭破坏。

她说：「亲眼所见，是完全不一样的，我会用尽全力将我所看见的一切，告诉所有义大利人。」

义大利是北大西洋公约组织（NATO）会员国之一，提供现金与武器给乌克兰抗俄，本月稍早同意将他们与法国联合开发的移动式地对空飞弹系统送到乌国。

但梅洛尼表示，交战机给乌克兰，目前「并未摆上台面」讨论，那是与「国际间的伙伴协商后」所做的决定。

泽伦斯基批评了前义大利总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）稍早的一番言论。

与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是多年老友的贝鲁斯柯尼本月表示，自己不想与泽伦斯基见面，并将俄乌战争归咎于他。

泽伦斯基说：「我想，贝鲁斯柯尼先生的房子从未每天被飞弹轰炸，感谢老天，他的俄罗斯伙伴没有开着战车进到他的院子，也没有害死他的家人和朋友。」

© 2023 AFP