列车出轨逸出有毒物质 美环保署命令铁路公司支付清理费用

（法新社伦敦21日电） 美国一列载有化学物质的火车，3日晚间在俄亥俄州东巴勒斯坦镇翻覆并引发大火及毒雾。美国环保署今天命令铁路公司支付清洁与善后费用。

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美国环境保护署署长黎根（Michael Regan）在声明中指出，「我明确的说：诺福克南方铁路公司（Norfolk Southern）将付出代价，无论是为了清理他们造成的这场混乱也好，为了他们对社区带来的创伤也好。」

黎根表示，「诺福克南方铁路公司火车出轨事件，导致东巴勒斯坦镇家家户户的生活大受影响，环保署的命令将确保铁路公司对危害社区健康安全的行为负起责任。」

环保署要求铁路公司鉴定出哪些土壤水源受到污染，并予以清理；环保署命令同时要求铁路公司偿还该署提供给居民与企业的清洁服务费用。

环保署说：「如果铁路公司未能依命令完成所有要求，本署将立即介入并展开必要工作，接着寻求强迫诺福克南方支付3倍的费用。」

诺福克南方铁路公司在声明中表示，「我们了解所应负起的责任，也承诺将为东巴勒斯坦镇民做正确的事」。

铁路公司表示，他们支付了迄今为止的清理费用，未来也将持续这么做。声明说：「我们致力把事故现场彻底且安全的清理干净，补偿居民的生活损失。」

铁路公司说，他们「也将从这起可怕事故中汲取教训，并与监理机关与民选官员合作，改善铁路安全」。

美国一列载有化学物质的火车3日晚间在东巴勒斯坦镇（East Palestine）出轨，引发大火并释放出有毒烟雾，其中包括氯乙烯，这是一种被美国国家癌症研究所（US National Cancer Institute）认定为致癌物质的无色气体。当局评估危险性后，疏散了数千名居民。

有关当局表示，检测显示空气品质安全无虞，市政供水系统也未检测到污染物。然而，许多居民还是放心不下，也有一些人通报有头痛问题，担心未来可能会发展成癌症。

© 2023 AFP