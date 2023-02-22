前墨西哥公安部长助贩毒在美遭定罪

（法新社纽约21日电） 曾经位高权重的一位墨西哥政府部长今天遭美国陪审团定罪，罪名是协助毒品走私，他过去负责的工作就是扫荡毒品。

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在2006年至2012年时任总统卡德隆（Felipe Calderon）任内担任公共安全部长的鲁纳（Genaro Garcia Luna），在纽约受审后，被判5项罪名全部成立。

长达1个月的诉讼，让人关注史上在美国面临审判的最高阶墨西哥政府人物的腐败行为，也让人一窥大毒枭「矮子」古兹曼（"El Chapo" Guzman）领导下的西纳罗亚集团（Sinaloa）庞大资源。

古兹曼目前正在美国监狱服无期徒刑。

鲁纳被判收受巨额贿款，允许西纳罗亚集团走私数吨古柯硷。布鲁克林联邦法院宣读有罪判决时，他面无表情地坐着，妻子和两个孩子在旁看着。

他将于6月27日被判刑，并面临最低20年徒刑和最高终身监禁的强制刑期。

墨西哥现任政府发言人在推文中表示：「正义已经到来。」墨国政府指控鲁纳窃取超过2亿美元公帑，并要求引渡。

检察官主张，鲁纳是西纳罗亚集团的「犯罪伙伴」。他曾担任政府要员负责扫毒，但他非但没有阻止走私，反而收受西纳罗亚集团数以百万计美元贿赂放行毒品。

美国政府检察官表示，鲁纳向贩毒者提供有关执法行动的消息，还逮捕敌对的贩毒集团成员。

© 2023 AFP