北韩驳斥联合国秘书长 称试射飞弹为自我防卫

（法新社首尔22日电） 北韩今天反驳联合国（UN）秘书长古特瑞斯对于平壤近日试射弹道飞弹发表的谴责，指责对方「不公平且偏颇」，并忽视北韩自我防卫的权利。

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拥有核子武器的北韩过去5天试射了3枚遭禁飞弹，包括一枚洲际弹道飞弹。平壤并表示，这枚洲际飞弹试射成功，显示北韩有能力「对敌对武力予以致命核子反击」。

对于北韩18日试射洲际弹道飞弹，古特瑞斯（Antonio Guterres）发表声明，要求平壤「立即停止采取任何进一步挑衅行动」。

北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩外交部副部长金善庆（Kim Son Gyong，译音）今天也发表声明，对于古特瑞斯「极度不公平且偏颇的态度」表达「强烈不满与抗议」。

金善庆表示，古特瑞斯的说法忽视了华府与首尔进行的「危险」联合军事演习，他应该采取「公正且平衡的态度」。

金善庆还说，北韩这波飞弹试射，是针对美国近期在朝鲜半岛部署战略轰炸机所采取的合理「反制措施」。

北韩领导人金正恩的胞妹金与正20日已透过北韩中央通信社发布声明表示，平壤正密切监视美国与南韩在区域部署更多美国战略资产的行动。

她说：「我们把太平洋当作射击场的频率，取决于美军行动的性质。」

另一方面，南韩与日本今天宣布，与美国在日本海举行三方联合军演。南韩国防部在声明中说，这场演训强调「弹道飞弹目标资讯的分享，以及熟练掌握侦察、追踪与拦截程序」。

© 2023 AFP