在俄乌冲突扮演要角 波兰扭转国际形象

（法新社华沙21日电） 波兰右翼民族主义政府2015年上台后，削弱了国家在国际舞台的形象，然而在过去一年中，杜达（Andrzej Duda）政府在支持乌克兰的联盟中扮演要角，让波兰的形象发生了变化。

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波兰法律正义党（Law and Justice Party）政府因为在司法改革上与布鲁塞尔陷入僵局，在国内外都遭到猛烈批评。在法律正义党执政下，波兰在民主规范与媒体自由的国际排名也下滑。

然而，俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰时，波兰向数以百万计逃离祖国的乌克兰人开放边境，波兰民众也排成一列欢迎乌国难民到家中住宿，提升波兰在国际上的形象。

如同其他波罗的海国家，波兰迅速成为乌克兰申请加入欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）的主要支持者，并提供大量武器给乌克兰，同时成为国际援助的主要过境国。

波兰也加大军购力度，今年的军事预算已增至国内生产毛额（GDP）的4%以上。

法国智库「贾克迪罗研究所」（Jacques Delors Institute）的麦西克（Lukas Macek）说：「波兰的反应，无论是政府的立场或是民众接纳难民的态度，都得到非常正面的评价。」

德国外交政策协会（DGAP）副主席尼克尔（Rolf Nikel）表示，这场战争也提高了波兰在北约的地位。

他向法新社表示：「波兰已成为西方与俄罗斯体制冲突前线的新国家，角色类似冷战期间的德国。」

「这也强化了波兰对美国的重要性。」

在某种程度上，波兰成了多数西方领袖前往乌克兰首都基辅的停靠点，提供了帮助。

美国总统拜登今天展开到华沙的正式访问，这是他过去12个月来第2度访问波兰。在此之前，他在俄罗斯全面入侵乌克兰届满周年前夕突访基辅。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天经过华沙搭乘火车前往基辅时，她跟记者说：「面对乌克兰的冲突，波兰代表西方的道德与物质边界。」

她说：「波兰在支持乌克兰上做了非凡的工作，这是身为欧洲人的我们应该好好感谢的国家。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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