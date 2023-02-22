在美国前总统卡特家乡 小镇居民离情依依

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（法新社平原镇21日电）对于美国乔治亚州平原镇（Plains）农村居民而言，只有一样事物比当地着名特产花生更受人爱戴，那就是前总统卡特（Jimmy Carter），这里是他的故乡。

平原镇及镇上600名居民因卡特而名声大噪，因为他而有了观光收入，也因为他而招来大批的记者，特别是他人生几个关键时刻：赢得诺贝尔和平奖（Nobel Peace Prize）、结婚75周年纪念日、美国总统拜登（Joe Biden）等政要来访等。

如今，高龄98岁的卡特返回老家接受安宁疗护。这位史上最长寿的美国总统在临终前，赢得了家乡民众满满的爱。

平原镇老居民克兰德（Philip Kurland）在他的纪念品店告诉法新社：「总统卡特会永远活在平原镇。」他这间纪念品店位在大街一栋建筑物内，而这栋建筑过去曾为卡特的叔叔所有。

居民席姆斯（Kelvin Sims）谈到卡特时表示：「我们都知道那一天必将到来，每个人都会面对，但我们认为吉米卡特时候未到，因为他是我们的英雄。」

卡特目前在距离镇上仅2分钟车程的简朴住家中接受安宁疗护，在屋外的围栏及特勤局人员戒护下，访客不得其门而入。

这间房子已赠予国家公园管理局（NPS），这也会是卡特及他结缡76年妻子的长眠之地。

© 2023 AFP