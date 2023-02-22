基因编辑案主角贺建奎赴港签证 港府取消

（法新社香港22日电） 经过一天争议后，港府昨晚宣布取消中国大陆科学家贺建奎的「高才通」来港签证。

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贺建奎曾因非法行医罪在中国大陆被判刑。他昨天表示，已透过香港的「高端人才通行证计画」（简称高才通）获发给赴港发展的签证，事件引起争议。

港府发言人昨晚公布，入境事务处一直严格审批每宗签证或进入许可的申请，入境处经检视有关申请后，怀疑有人以虚假陈述获得签证或进入许可，入境处处长已依法宣告其签证或进入许可无效。

贺建奎多年前任职深圳南方科技大学副教授，2018年，他对外宣布，其团队透过基因编辑成功令一对双胞胎出生后即拥有抵抗爱滋病的能力，但这项研究在全球引发非议，既有技术层面，也有道德层面。

2019年底，贺建奎等3人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，被深圳法院裁定「非法行医」等罪成，判监3年及罚款。

去年底，香港行政长官李家超在施政报告中公布多项吸引外来人才的计画，包括「高端人才通行证计画」，为期两年；这项计画主要为吸引全球百强大学毕业生来港。

对于有刑事纪录的贺建奎透过「高才通」计画获准来港，香港有舆论批评港府处理人才来港过程中有漏洞及粗疏，但也有评论指出，当局应该厘清刑事纪录的轻重，不应该因为轻微的刑事纪录就扼杀人才来港。

© 2023 AFP