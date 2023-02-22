干预2020大选案　大陪审团建议起诉未说是否包括川普

（法新社华盛顿21日电） 调查美国前总统川普是否干预2020年大选的大陪审团今天建议提出多项起诉，这是川普可能面临法律危险，迄今最强烈的讯号。

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陪审团花费长达7个月调查川普是否违法，主席科尔斯（Emily Kohrs）今天对本地和全国媒体透露调查结果，尽管并未明说锁定的目标。

她说：「当然有些你认识的名字，也可能有你不认得的。」 她告诉「微软国家广播公司」（MSNBC），有10多人被列入目标。

检方花了2年时间，调查川普和其盟友是否为了推翻败选结果而犯罪。

已知的目标包括川普的前律师朱利安尼（Rudy Giuliani）和16名假冒总统「选举人」并签名谎称川普赢得乔治亚州的共和党激进分子。

科尔斯不愿透露川普是否被列入建议起诉名单，但她告诉「纽约时报」，大家应该「不会对陪审团的调查感到震惊」。 23位陪审员向75名证人取得证词，包括川普前幕僚长梅多斯（Mark Meadows）、共和党籍南卡罗来纳州联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）和朱利安尼。

科尔斯告诉纽时：「我跟你们说，假如陪审团公布建议的罪名，也不会出现什么剧情直转直下的情况。」

「你们大概已经可以猜到有什么，我已经很努力在委婉表达了。」

© 2023 AFP