数十万人死伤、多座城市被毁 数字看俄乌战争惨重代价

（法新社巴黎21日电） 俄罗斯总统蒲亭2022年2月24日下令全面入侵乌克兰，迄今已造成数十万人伤亡、多座城市被毁并重创乌克兰经济。

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随着俄乌战争即将满一年，法新社用数字说明这场冲突带来的惨重代价。

●数十万将士折损

根据挪威最新估计，有18万俄罗斯士兵和10万乌克兰士兵在这场冲突中伤亡；其他西方消息来源估计，俄乌战争开打至今，双方各有15万人死伤。

相较之下，1979年苏联入侵阿富汗导致的长达10年战争中，约有1.5万名苏联战士阵亡。

●数万平民死伤

历经3个月的猛烈轰击，俄军去年5月下旬取得对马立波（Mariupol）的控制权，让这座乌克兰东南部港市沦为尸横遍野、满是瓦砾堆的「死城」。

基辅称至少有2万乌克兰平民丧命，西方消息人士则说，乌国约有3万至4万名平民在冲突中死亡。

联合国估计有2.1万平民在战争中伤亡，但表示实际数字可能远高于此。

乌克兰当局说，至少有400名儿童遇害。

●潜在战争罪行

欧盟司法执行委员雷恩德斯（Didier Reynders）说，各方在这段期间，大约通报了6.5万起潜在战争罪行。

联合国调查人员指控俄罗斯在乌克兰犯下「大规模」战争罪，包括轰炸、处决、酷刑和骇人听闻的性暴力。

基辅指控莫斯科将超过1.6万名儿童强行驱逐到俄国或由俄罗斯支持的分离主义者控制的地区。

在此同时，若干非政府组织也谴责乌克兰侵犯俄罗斯战俘的人权，但规模要小得多。

●战线绵延1500公里

东部战线上，多座村庄和城镇成了废墟，地上遍布巨大的坑洞。

精疲力尽的士兵躺在泥泞的战壕底部，而沉闷的炮火声在头顶作响。

在绵延1500公里战线上，被许多乌克兰士兵称为「人间地狱」的巴赫姆特镇（Bakhmut）是双方激战的热点之一。

镇上仍有数千平民躲在没水没电的地窖里，必须冒着极大风险外出呼吸新鲜空气、寻找食物、水和燃料。

●重创经济

世界银行（World Bank）去年10月表示，在战争蹂躏下，乌克兰2022年经济料将萎缩35%。

基辅经济学院（Kyiv School of Economics）1月估计，乌国基础设施损失金额高达1380亿美元。在这个以出口谷物和葵花籽油闻名的国家，战争为农业部门带来了超过340亿美元的经济损失。

乌克兰政府表示，约有3000所学校和239个文化遗址受创。

乌克兰政府、欧盟执委会和世银的联合评估发现，乌克兰战后重建将耗资约3490亿美元。

●数以百万计难民

联合国难民署（UN Refugee Agency）表示，自俄乌战争爆发以来，已有超过800万乌克兰人被迫逃离祖国，成为二战以来欧洲最大的难民危机。

乌克兰境内还有超过500万人流离失所。

莫斯科表示另有500万人在俄罗斯寻求避难，基辅当局则指控俄罗斯「强制撤离」乌国公民。

●西方军事援助

根据德国智库「基尔世界经济研究所」（Kiel Institute for The World Economy）截至去年11月的统计，乌克兰盟友已承诺提供超过400亿美元的军事援助。

上述数字不包括美国、加拿大和几个欧洲国家1月宣布将向乌克兰提供的现代主力战车。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2023 AFP