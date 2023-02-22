美国佛州85岁老妇 遛狗时遭鳄鱼攻击丧命

（法新社迈阿密21日电） 美国南部佛罗里达州的养老社区今天发生鳄鱼攻击事件，一名85岁老妇在湖畔遛狗时，被身长3公尺的鳄鱼紧咬并拖入湖中，不幸身亡，目睹的邻居至今余悸犹存。

广告 继续浏览后续

这起攻击事件发生在皮尔斯堡（Fort Pierce）一处湖畔养老社区，邻居卡洛尔（Carol）告诉当地的西棕�o新闻气象台（WPBF）：「（我）只记得她探出水面，你知道的…呼吸空气，我的意思是（她）游向…游向脚踏桨船，然后她说『我做不到，鳄鱼抓住我』。」

电视台报导，77岁的卡洛尔打电话向紧急服务部门求救，并抓起一根杆子希望帮上她的朋友。

卡洛尔说：「我心想，好，我要把杆子放到水里勾住她或打鳄鱼，结果…她已经不在那了。」

佛罗里达州鱼类及野生动物保护委员会（FWC）告诉电视台，老妇的狗在攻击中幸存下来，但妇人因伤势过重不治。

报导指出，圣露西郡郡警办公室（St Lucie County Sheriff Office）出动直升机协助找到湖中鳄鱼的位置，随后用拖网将它打捞出来。

鳄鱼在佛罗里达州相当常见，有时会穿越街道、在高尔夫球场晒太阳或潜伏在广阔的水道中。

不过，由鳄鱼造成的严重伤害并不常发生，根据佛罗里达州鱼类及野生动物保护委员会网站，鳄鱼伤及佛州居民人身安全的风险仅约310万分之1。因鳄鱼咬伤导致人类死亡的事件，在1948年到2021年只发生过26次。

© 2023 AFP