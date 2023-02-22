美盼杜绝无证移民 拟对寻庇护者祭严格新规

（法新社华盛顿21日电） 为了防止大量无证移民在COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施解除后涌入美国南部边界，拜登政府今天提议对寻求庇护者实施严格的新规定。

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新的规定指出，抵达边境并直接越界进入美国的移民，将不再能获得庇护。

取而代之的是，这些人必须先藉由海关与边境保护局 （Customs and Border Protection, CBP）的应用程式完成线上申请流程，或者是在他们抵达美国边境前会经过的其中一个国家先申请庇护。

每个月试图越过墨西哥边境进入美国的移民约有20万人，这些流程对他们来说可能会非常繁琐。

那些人绝大多数来自中、南美洲，会以回乡将遭遇贫穷、暴力为由申请庇护。

推动移民权利的人士立刻抨击新规定是不人道且非法的，并称新规定类似前总统川普于2018年到2019年宣布，但最终遭法院否决的严格庇护禁令。

但拜登政府表示，在国会没有采取行动的情况下，这是处理边境问题的唯一办法。

在30天公众意见徵询期内，这些规定仍是暂时性的。但一名官员表示，目前利用COVID-19管控措施严格限制移民涌入的第24法案（Title 42）计画于5月11日到期时，新规定将开始实施。

© 2023 AFP