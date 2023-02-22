联合国：缅甸政变两年后 地雷伤亡人数激增

（法新社曼谷22日电） 联合国表示，缅甸去年平均每日因地雷与和未爆弹死亡或受伤人数逾1人，和2021年相比，大幅攀升40%。

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缅甸军方2021年推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府，引发军方与少数民族反抗团体的新一轮战斗，同时也促使数十支「人民防卫部队」（People's Defence Forces）在过去几十年来未受冲突影响的地区成立。

缅甸并非联合国禁止使用、储存或开发杀伤性地雷公约的签署国。

联合国儿童基金会（UNICEF）今天的报告指出，去年有390人因地雷或未爆弹伤亡，与前一年相比增加近40%。

根据报告，约2/3的事件发生在边境。报告还说，近1/5的伤亡发生在北部的实皆省（Sagaing）。

根据联合国儿童基金会的报告，2020年，也就是政变前一年，因地雷或未爆弹伤亡人数为254人。

缅甸军方在数十年的国内冲突中，一再遭指控犯下暴行与战争罪。

国际特赦组织（Amnesty International）去年表示，军方部队与反抗军作战时，「大规模」埋设地雷，包括在教堂周围与通往稻田的小径。

军政府方面表示，反抗军与结盟的少数民族反抗团体，从政变到今年1月为止，杀害了5000多人。

一个当地监督组织说，军政府的安全部队杀害了3000多人，而在军方的镇压行动中，有超过1万9000多人被捕。

© 2023 AFP