英国研究显示 每周工作4天效率更高

（法新社伦敦21日电） 为期半年的英国一项大型试验今天指出，对大多数员工与公司来说，比起传统的每周工作5天，每周工作4天的效率更高。

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这项实验是在去年6月至12月间进行，由非营利组织「全球每周4天」（4 Day Week Global）与智库Autonomy、剑桥大学（University of Cambridge）与美国波士顿学院（Boston College）共同合作，超过60间英国公司参与这项实验，允许近3000名员工在相同薪水下，每周工作减少1天。

这项号称世界最大的每周工作4天试验，结果发现十分之九的公司将继续或计划采用这项措施，只有4%的公司不愿延续。

领导这项研究的波士顿学院教授索尔（Juliet Schor）表示，「研究结果在不同规模的工作场所都相当稳定，显示这种创新适用于多种类型组织。」

生产力并未因工时减少而受影响，企业营收在试验期间平均上升1.4%，若与往年同期相比，收入平均成长35%。

研究还发现录用率增加，旷职率下降，试验期间的离职人数也大幅减少。

研究人员也观察到，员工整体健康与幸福感获得改善，身心健康、运动时间，以及整体生活与工作满足感「显着」增加。压力、倦怠与疲劳的比率下降，睡眠问题减少。

剑桥大学教授柏谢尔（Brendan Burchell）告诉法新社：「就员工而言，心理健康得到改善，睡眠品质进步，被工作累垮的情况也减少了。」

「我们有很多非常快乐的人─人们真的很喜欢这个制度；他们发现周休3天，而非2天，是一种奖励。」

缩短每周工作日数的试验已在欧洲、美国、加拿大、澳洲与纽西兰进行。然而，英国是否可能采行为国家政策，首相苏纳克（Rishi Sunak）的发言人谨慎表示，「无此计画」。

© 2023 AFP