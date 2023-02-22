AI故事大军入侵出版界 知名科幻杂志暂停接受投稿

（法新社巴黎22日电） 美国知名线上科幻杂志「克拉克世界」今天宣布暂停接受投稿，因为由人工智慧（AI）产制的稿件泛滥成灾，令编辑团队不堪负荷，光是2月就拒绝多达500份投稿。

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「克拉克世界」（Clarkesworld）杂志曾刊登过范德麦尔（Jeff VanderMeer）、李允夏（Yoon Ha Lee，音译）及瓦伦特（Catherynne Valente）等知名作家作品，也是少数接受新秀作家公开投稿短篇小说并支付稿费的出版业者之一。

不过，根据创始编辑克拉克（Neil Clarke）的说法，这项承诺吸引了网红的注意并提倡利用AI「快速致富」的方法。

克拉克在一篇部落格文章中表示，杂志每个月约莫会接到10篇被认定为抄袭他人作品的投稿，但聊天机器人ChatGPT自去年推出以来，将AI语言模型推升至主流地位，投稿拒绝率开始飙升。

克拉克说，1月分他们就拒绝了100份投稿，并禁止这些「作家」再次投稿。2月以来，他拒绝的稿件已超过500份。

他在文中提到：「我已经和几位编辑取得联系，我遇到的情况绝对不是特例…这种情况似乎确实正在冲击较高规格且『永远开放』的市场，比起设有投稿门槛或稿费较低的管道更严重。」

克拉克还说：「原本的方法显然已行不通，我担心这种做法会对国际新秀作家造成更多的阻碍，短篇小说需要这些人。这问题不会突然间自行消失，我也没办法解决。」

关闭投稿管道是个激烈之举，但在确认解决方案之前，「克拉克世界」暂不考虑作家们的故事。

© 2023 AFP