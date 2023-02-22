COVID-19旅游限制解除 欧盟庇护申请案创7年新高

（法新社布鲁塞尔22日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）旅游限制解除以后，欧盟去年收到的庇护申请案飙升，比2021年激增50%，达到2016年难民潮以来的新高。

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欧盟庇护机构（EUAA）的初步数据显示，欧盟27个成员国加上瑞士和挪威在2022年收到近100万件庇护申请。

叙利亚人和阿富汗人是在欧洲寻求庇护的两个主要族群，共占申请人数的1/4。

来自土耳其、委内瑞拉、哥伦比亚、巴基斯坦、孟加拉和乔治亚的移民是第2大群体，但人数比较少。

逃离俄罗斯入侵的乌克兰人大多不在庇护数据范围内，因为他们受益于欧盟2022年3月另外推出的临时保护机制。这项制度在难民登记后即提供保护。

根据欧盟统计局（Eurostat）的数据，400万乌克兰人获得受到保护的地位，只有2%的人申请庇护。

尽管如此，2022年有2万8000多乌克兰人在欧盟申请庇护，这是有史以来登记人数最多的一次。

欧洲和许多其他国家在COVID-19疫情早期阶段实施的旅游限制，阻止了许多移民的移动，包括想寻求庇护的人。

随着欧盟国家推出大规模的COVID-19疫苗接种计画，这些旅游限制在2022年大致取消了。

根据欧盟庇护机构的数据，2022年总共有96万6000件庇护申请案。

相较之下，2016年有125万1815件申请庇护案。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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