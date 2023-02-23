乌克兰：北京俄乌和平计画未与乌商议

（法新社基辅22日电） 不愿具名的乌克兰高层官员表示，中国在拟订终止俄乌战争的和平计画时，并未与乌克兰方面商议。乌国外长库列巴表示，中方仅对他口头叙述过计画重点。

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中国当局承诺，本周公布其拟议中的俄乌战争「政治解决方案」，时机上是配合2月24日俄罗斯入侵乌克兰一周年。

上述乌克兰官员告诉记者：「中国并未与我方商议。」 外长库列巴（Dmytro Kuleba）则说，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在两人本周稍早于德国会面时，曾将「中国和平计画的要点」告诉他。

库列巴并说：「我们期望接获这项计画的书面内文，因为各位知道，这不是仅凭听听就能作出决定的事情。」

库列巴今天在联合国大会告诉记者，乌克兰乐于就此事进行对话。他说：「我们愿与有构想的人会谈，谈谈不同构想，有助于我们达成这个目标。」

不过上述不具名官员今天警告，任何和平计画都不应跨越乌克兰当局勾勒的「红线」。他说：「这条红线就是联合国宪章的原则，包括尊重乌克兰领土完整。」 这名官员并指出：「乌克兰所有领土都不容谈判，这点总统（泽伦斯基）已表明过。」

俄罗斯控制了在进攻乌克兰期间占领的乌东和乌南领土，连同战前已兼并的克里米亚半岛。中国方面对此设法采取中立，但同时维持与战略盟友俄罗斯的密切关系。

俄方今天表示，在王毅访问莫斯科后，中国方面已就「政治解决」乌克兰战事的方法提出了看法。

俄国外交部发表声明说：「中国伙伴就乌克兰危机的根源以及政治解决的方法，对我方简报了他们的看法。我们并未谈到任何其他的（和平）『计画』。」

乌克兰已公布自己的10点和平计画，要求俄军全数撤出乌国领土，并设立国际法庭来起诉俄方的侵略行为。

© 2023 AFP