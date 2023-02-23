以色列突击约旦河西岸 11巴勒斯坦人死亡

（法新社那不鲁斯22日电） 巴勒斯坦卫生部表示，以色列陆军今天在巴勒斯坦自治区那不鲁斯发动突击，造成11名巴勒斯坦人死亡，包括一名青少年，这是约旦河西岸占领区自2005年以来死伤最惨重的冲突。

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巴勒斯坦卫生部表示，在以色列陆军所称的「反恐」行动中，有80多名巴勒斯坦人中了枪伤，国际对此感到担忧，呼吁冷静。

巴勒斯坦最高阶官员谢赫（Hussein Al Sheikh）称这个侵犯行为是「屠杀」，呼吁「国际对我们的人民提供保护」。

以色列陆军表示，这起突击行动的目标锁定「窝藏在一栋公寓中」的武装分子，他们遭控在约旦河西岸发动枪击案，并称以色列军队遭开枪射击，所幸无人伤亡。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说，「巴勒斯坦被占领土的局势升高到多年来最激动的状态」，紧张态势依旧「居高不下」，「和平进程停滞不前」。

古特瑞斯告诉联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会（UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People）：「我们现在的当务之急必须是防止情势进一步升级、降低紧张情势并恢复冷静。」

以色列陆军袭击那不鲁斯（Nablus）造成的死亡人数超越上月在更北部地区哲宁（Jenin）的突击行动。哲宁突击案是2000年到2005年第2次巴勒斯坦大起义以来，死伤最惨重的约旦河西岸军事行动。

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