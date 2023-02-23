俄乌战争近一年 泽伦斯基传达战胜信心

（法新社基辅23日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰明天满一周年，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，有信心战胜入侵的俄军，另提到希望乌克兰与中国代表能够会面。

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泽伦斯基在社群媒体上表示：「我们没崩溃，我们已经克服许多苦难，我们会战胜。我们会向把这场邪恶战争带进我国土地的所有人追究责任。」

西方领导人已加强支援基辅（Kyiv），七大工业国集团（G7）部长今天讨论了新的对俄制裁，同时联合国大会（UN General Assembly）准备表决一项呼吁「持久」和平的动议。

另一方面，泽伦斯基今天与到访基辅的西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）召开记者会，泽伦斯基表示：「我们希望与中方会面。这符合乌克兰当今利益。」

针对中国结束俄乌战争的提案，泽伦斯基则说他没看到任何相关计画，只透过乌克兰外交官员听到一些「笼统的东西」，但中国考虑斡旋和平很振奋人心。

在战事满周年前夕，乌国军事情报首长布达诺夫（Kyrylo Budanov）告诉乌克兰媒体，俄国计划发动飞弹攻击来纪念这个日子。

俄军去年2月入侵之初一度逼近基辅，之后又不断攻击能源基础设施，但基辅居民仍表现出无畏态度。

23岁居民席斯塔科娃（Diana Shestakova）表示：「这是我和所有乌克兰人生命中最艰难的一年。」

「我确定我们会战胜，但我们不知道得等多久，以及还会有多少人受害。」

© 2023 AFP