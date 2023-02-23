内蒙露天煤矿坍塌增至4死 49人仍失踪

（法新社北京23日电） 中国官方媒体报导，内蒙古一座露天煤矿昨天下午发生大面积坍塌，目前事故已造成4人死亡、6人受伤，仍有49人失联。昨晚第2次坍塌一度让救援中断，目前搜救行动已恢复。

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中国中央电视台（CCTV）报导，22日约下午1时内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，当时煤矿西采区北边坡的山体整个坍塌。

北边坡的山体净高垂直高度180公尺，塌方发生后约形成一个东西500公尺、南北200公尺范围的渣土堆。由于事发采矿区是一个山谷，整个山体塌下来后，基本上将底部作业面全部覆盖。

意外发生后有工作人员和车辆被掩埋，当局派出大量搜救人员。昨天傍晚近7时，现场又发生第2次比较大的严重坍塌，造成救援困难。

央视今天中午的报导指出，救援行动目前已恢复，事故目前造成4人死亡、6人受伤，仍有49人失联。

据报导，事发意外的煤矿此前有3年时间处于停产状态，2021年4月恢复生产建设。

位于中国北部内蒙古自治区的阿拉善盟人烟稀少，当地经济大多靠采矿与其他冶炼产业。

中国的矿场职安问题，随媒体对重大矿灾的报导，最近几十年已有大幅改善。但一些职安规定较缺乏与松散的地方仍不时传出意外，尤其一些边疆开发程度较低的区域。

西北的新疆去年12月发生金矿矿场坍塌，一度有40名矿工受困地下；2021年山西一处煤矿淹水造成2死、20人获救。

© 2023 AFP