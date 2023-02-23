拜登：俄国暂停战略限武条约后 无动用核武迹象

（法新社华盛顿23日电） 俄罗斯宣布暂停履行美俄「新战略武器裁减条约」，美国总统拜登今天对此提出新批评，但强调目前莫斯科当局没有朝动用核武迈进的迹象。

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拜登（Joe Biden）今天在波兰首都华沙会晤北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）与东欧领袖，于场边时告诉美国广播公司（ABC News）：「（俄国暂停履行）这么做是一大错误，不太负责任。」

但拜登说「我不认为他（俄国总统蒲亭）正在考虑使用核武或任何类似的东西。」还说暂未见到「任何证据」表明莫斯科当局在动用核武的姿态上有所转变。

蒲亭（Vladimir Putin）21日在国情咨文中宣布莫斯科暂停参与「新战略武器裁减条约」（New START），俄国国会今天通过这项决定。

蒲亭此番声明引发国际社会广泛谴责，但俄国外交部后来表示，莫斯科当局将继续以「负责任」的方式遵守可部署核子弹头数量的限制，直到2026年2月条约期满为止。

拜登告诉美国广播公司「（我）有信心我们能够解决这个问题」但未说明细节。

2010年首度签署的新战略武器裁减条约，限制俄罗斯和美国部署的战略核弹头、发射器和重型轰炸机的数量。新战略武器裁减条约的有效期限为10年，美国总统拜登上任不久后就将条约延长到2026年。

华府虽表明希望与俄方达成后续协议，但这项条约到期后情况迄今不明。

核战威胁重现的原因不仅在于俄军入侵乌克兰，也在于以往缓和冷战紧张情势的美、苏武器管制协定已失效或破裂。比如1972年反弹道飞弹条约（Anti- Ballistic Missile Treaty）因美国退出而在2002年终止，2019年美国又退出了中程核飞弹条约（INF）。

© 2023 AFP