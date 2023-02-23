斯里兰卡批准阿达尼投资 破产以来首宗重大外资

（法新社可伦坡23日电） 斯里兰卡今天宣布批准印度阿达尼集团一项规模4亿4200万美元的风力发电计画。这是斯里兰卡自宣告破产以来，首宗重大外国投资计画。

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斯里兰卡投资委员会表示，阿达尼绿能（Adani Green Energy）将在斯里兰卡北方设置两处风电场。阿达尼绿能是印度诈欺丑闻缠身的阿达尼集团旗下公司。

斯里兰卡投资委员会在声明稿中表示，这项投资计画总金额达4亿4200万美元，两座风电场将在2025年以前供电国内的电网。

阿达尼集团曾于2021年拿下可伦坡一项规模7亿美元的战略港口计画，这普遍被认为是斯里兰卡为了化解中国区域影响力日增的疑虑。印度政府当时提议由阿达尼集团承包。

阿达尼目前正在可伦坡港口的中资码头隔壁兴建一座长1.4公里，深20公尺的码头。可伦坡港口是杜拜到新加坡间唯一的深水港。

斯里兰卡能源部长魏杰塞克拉（Kanchana Wijesekera）说，他昨天在可伦坡会见阿达尼集团官员，敲定这项风电场计画。

「我们预期电厂将在2024年12月前投入使用。」

美国一家投资机构1月指控印度富豪阿达尼（Gautam Adani）旗下的公司会计诈欺后，阿达尼集团股价随之暴跌，集团总市值失血约1200亿美元。阿达尼已经否认这些指控。

2019年一家中资公司取得亚洲开发银行资助的一项规模1200万美元计画，在印度和斯里兰卡之间的巴克海峡（Palk Strait）兴建3座风电场。这项计画最后在印度当局的反对下取消。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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