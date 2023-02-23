法国中学教师遭学生持刀刺死 全国学校默哀一分钟

（法新社巴黎23日电） 法国西南部滨海小镇圣尚德吕兹昨天发生一名中学教师在课堂上遭一名学生刺死的事件，法国全国学校今天将在下午3时为罹难教师默哀一分钟。犯案学生当时并无明显动机。

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这起事件发生在圣尚德吕兹（Saint-Jean-de-Luz）的圣多玛斯阿奎纳（Saint Thomas Aquinas）国高中，52岁女教师拉赛尔（Agnes Lasalle）遭到一名16岁男学生刺杀。

当时在课堂上的16岁女学生伊利斯（Ines）受访时表示，嫌犯接近拉赛尔后，「不发一语将一把大刀刺进她的胸膛」。

法国检方昨天表示，这名嫌犯并无犯罪前科。接近检调工作的消息人士则告诉法新社，嫌犯「说话颠三倒四」，而且有「已知的精神健康问题」。

法国教育部长恩迪亚耶（Pap Ndiaye）昨天亲自前往圣尚德吕兹向「格外热忱」的罹难教师致敬。拉赛尔的伴侣告诉法国BFM电视台，拉赛尔至少8至9成的时间投入学校工作，假日也不例外。

这是2020年10月法国历史教师帕第（Samuel Paty）在巴黎市郊遭到一名伊斯兰极端主义分子当街斩首以来，法国首宗教师遭到杀害事件。

法国政府发言人维宏（Olivier Veran）告诉法国France Inter电台，「我们确知的是」这起杀人案「尚未找到明显动机」。

法国检方已经承诺，今天默哀行动结束后，将就案情提供最新消息。

© 2023 AFP