联合国大会将表决和平决议 乌克兰盼获广泛支持

（法新社纽约联合国总部22日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰即将于两天后届满一周年，联合国大会今天举行特别会议，基辅及其盟友盼能在会中获得广泛支持，通过一项实现「公正持久的和平」动议。

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约有60个国家共同提出这项动议草案，大会将在辩论结束后进行表决，估计至少得等到明天才会有结果。

草案中「强调，必须根据联合国宪章原则，尽快在乌克兰实现全面、公正和持久的和平」。

在联合国大会权衡这项动议之际，乌克兰第一夫人今天表示，基辅希望国际社会支持「公正持久的和平」，敦促各界为她的国家伸张正义。

如同先前的决议案，这项动议重申联合国「对乌克兰主权、独立、统一和领土完整的承诺」，呼吁俄罗斯停止敌对行动，「立即、完全且无条件地从乌克兰领土上撤军」。

而与安理会决议不同之处在于，这项动议不会制定具有约束力的法律。

联合国大会去年10月召开紧急会议，有143国投下同意票，支持谴责俄罗斯非法吞并乌克兰部分领土，基辅希望这次至少能够获得与当时一样多的国家支持。

过去一年来，联合国大会针对3项反对俄罗斯入侵乌克兰的决议案进行表决，各获得140至143张赞成票。

然而，有5个国家有系统地投下反对票，包括俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、北韩和厄利垂亚，只有不到40国弃权。

联合国大会去年4月针对是否暂停俄罗斯在联合国人权理事会（Human Rights Council）成员资格进行表决，虽成功通过，但支持国家较少，只有93票赞成，另有24票反对、58票弃权。（译者：纪锦玲）

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