联合国秘书长：俄侵乌侮辱集体良知

（法新社华沙22日电） 美国总统拜登今天在波兰华沙会晤北约和欧洲领袖，联合国秘书长谴责俄罗斯入侵「是对集体良知的侮辱」之际，盟国誓将加强「从波罗的海到黑海」的防御。

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俄军全面入侵乌克兰近一年后，拜登今天出席与北大西洋公约组织（NATO）主席史托腾柏格（Jens Stoltenberg）和东欧国家元首的会议，以期加强对基辅的支持。

与会者还包括保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克等担心冲突蔓延的国家领袖。

各方在会后发表声明，矢言要进一步「加强我们从波罗的海到黑海的整个东翼的吓阻和防御态势」。

史托腾柏格敦促盟国加强支持乌克兰，他说，「我们不能允许俄罗斯继续削弱欧洲安全」。

联合国大会今天召开特别会议，讨论一项由基辅及其盟友支持、呼吁「公正持久和平」的动议。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在会上表示，入侵乌克兰是「对我们集体良知的侮辱」。

在莫斯科，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）参加了爱国集会。他对数以万计的群众说，俄罗斯正在「为我们的历史土地，为我们的人民」而战。

© 2023 AFP