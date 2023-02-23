2019年枪杀葛莱美奖歌手哈斯尔 男判刑至少60年

（法新社洛杉矶22日电） 2019年在美国洛杉矶街头杀害葛莱美奖饶舌歌手尼普塞哈斯尔（Nipsey Hussle）的男子，今天被判至少60年徒刑。

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霍德（Eric Holder）并未否认当年杀害快速窜红的尼普塞哈斯尔（Nipsey Hussle）。律师主张，霍德是因「情绪激动」才冲动犯案。

但陪审团去年发现霍德是预谋犯案，事发时朝尼普塞哈斯尔开了至少10枪。之前两人因为霍德是否跟警方「告密」而起口角。

洛杉矶郡法官杰克（H. Clay Jack）今天以杀人罪判处霍德至少25年徒刑，使用枪枝加判25年。

此外，霍德另因枪伤附近另2名男子而判处10年徒刑。

32岁的霍德是帮派分子，和尼普塞哈斯尔同为Rollin 60s帮派成员。

检察官麦金尼（John McKinney）在此案审理时表示，哈斯尔在停车场告诉霍德，有传言称霍德一直在「告密」。之后霍德离开停车场，没多久回来后，掏出两把手枪开始开枪。

尼普塞哈斯尔本名厄米尔斯艾斯格顿（Ermias Asghedom），死后以两首歌获颁2020年葛莱美奖最佳饶舌奖。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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