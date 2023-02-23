G7财长会面讨论制裁 叶伦：对俄国造成严重伤害

（法新社班加罗尔23日电） 在俄罗斯入侵乌克兰满一周年前夕，美国财政部长叶伦今天说，制裁措施正对俄国造成严重伤害。叶伦正与七大工业国集团（G7）其他国家的财长会面讨论进一步措施。

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20国集团（G20）会议举行前，叶伦（Janet Yellen）在印度表示：「在我看来，到目前为止，我们的制裁对俄国产生非常重大的负面影响。虽然从某些方面而言，俄国经济表现较一开始预期还要好，但俄国目前的财政赤字相当大。」 叶伦在班加罗尔（Bengaluru）告诉记者：「因为我们的制裁和出口管制，俄国发现要获得补充弹药所需的材料，以及修复因战争而被摧毁的9000辆坦克，难度相当高。」

她说道：「我们看到制裁导致俄国经济当中一些最优秀的科学家和企业家外流，以及外资外流。俄国正减少在主权财富基金的持有比例，所以…我们对俄国石油设定的价格上限，显然大幅减少俄国收入。」 叶伦还指出，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）「认为他会以最小的代价取得胜利，套句美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）的话来说…一年过后，蒲亭的战争对克里姆林宫而言是战略失败」。 她提到，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和俄罗斯入侵乌克兰后，全球经济比几个月前的预测还要好。

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